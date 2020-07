Verbod op veevervoer bij extreme hitte

Veetransporten zijn vanaf donderdag in ons land verboden bij buitentemperaturen vanaf 35 graden Celsius. Dat was al een vrijwillige afspraak met de sector, maar volgens minister Carola Schouten (Landbouw) wordt die overeenkomst niet door iedereen nagekomen.

Ze kondigde vorig jaar september al aan een verbod te willen op diertransporten bij extreme hitte. Vorige zomer zijn door de hoge temperaturen veel dieren gestorven of hebben geleden tijdens transporten. Dat is niet acceptabel, schrijft Schouten aan de Kamer. En de verwachting is dat er in de toekomst vaker extreem warme periodes zullen zijn.

Ook is besloten dat transporten die langer dan acht uren duren en waarbij het onderweg 30 graden of warmer kan worden, geen vergunning meer krijgen van de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze instantie gaat bovendien de controle op diertransporten opvoeren bij een weersvoorspelling vanaf 27 graden.

Vervoer van dieren onder warme weersomstandigheden kan leiden tot hittestress. Met het bedrijfsleven is eerder afgesproken dat bij hoge temperaturen minder dieren per wagen worden vervoerd en dat extra aandacht moet worden besteed aan de koeling van de dieren. Met slachterijen zijn eveneens afspraken gemaakt. Die mogen eerder beginnen met slachten als het buiten 33 graden of warmer is.

Vorig jaar waren er ook meerdere incidenten in stallen tijdens de hitteperiode. Uit een evaluatie is “geen rode draad van oorzaken te halen”, aldus de minister. Er komt onder meer een website waar veehouders kunnen zien welke gevolgen actuele weersomstandigheden hebben voor hun dieren en welke maatregelen zij dan het beste kunnen nemen voor hun dieren.