Minister vindt ‘dreigement’ medicijnengroothandel onaanvaardbaar

Het is onacceptabel dat medicijnengroothandel Brocacef dreigt met het inkrimpen van de medicijnenvoorraad, vindt minister Martin van Rijn (Medische Zorg). De topman van dat bedrijf zei in het Financieele Dagblad dit te willen doen als de prijzen dit jaar worden verlaagd. De schaarste die het bedrijf daarmee creëert zou de prijzen weer moeten opstuwen, waarmee Brocacef de financiële klap opvangt.

Dit “dreigement”, zoals Van Rijn het noemt, is voor hem genoeg reden om de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) extra scherp naar het bedrijf te laten kijken, verklaarde hij tijdens een zorgdebat. “Het lijkt mij onaanvaardbaar dat er moedwillig tekorten worden gecreëerd ten koste van de patiënt”, zei de minister. “Dat kan gewoon niet.”

Een deel van de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor Brocacef. Verschillende Kamerleden zeggen dat de groothandel winst wil maken over de ruggen van patiënten. “Dit is een grof schandaal”, vindt Lilianne Ploumen (PvdA).

Van Rijn wil eind dit jaar de prijzen op medicijnen verlagen, om zo de zorg betaalbaar te houden. Dit gebeurt volgens hem “op een verantwoorde manier”, omdat de medicijnenmarkt inmiddels weer stabieler is na roerige maanden tijdens de coronacrisis.

De prijs per medicijn daalt maximaal 10 procent. Hiermee wil de minister 125 miljoen euro besparen in zes maanden tijd.