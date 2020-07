Strafrechtelijk onderzoek naar WhatsAppgroep politie Rotterdam

De hoofdofficier van justitie in Rotterdam stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar mogelijk strafbaar handelen door agenten van de politie Rotterdam. De aanleiding hiervoor zijn uitlatingen van politieagenten in een WhatsAppgroep.

Negen Rotterdamse agenten zouden begin vorig jaar in een WhatsAppgroep van hun basisteam racistische uitlatingen hebben gedaan. Ze zouden hebben gesproken over “kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen” op wie ze willen “schieten”. De opmerkingen zouden zijn gemaakt toen de agenten een filmpje zagen van een witte 15-jarige jongen die minutenlang door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar wordt geslagen in Spijkenisse. Volgens plaatsvervangend politiechef Karin Krukkert gingen de uitspraken “in taal en tekst alle grenzen te buiten”.

Het strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie Rotterdam, onder leiding van de officier van justitie. Het gaat in eerste instantie om het verzamelen van de beschikbare informatie, waaruit moet blijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Afhankelijk van de uitkomst zal de officier van justitie beoordelen of de politieagenten worden vervolgd.