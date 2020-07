Boeren blokkeren A1 tussen Hengelo en Apeldoorn

Boeren staan met trekkers op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn. In oostelijke richting blokkeren ze bij Deventer de rijbaan en in westelijke richting staan ze bij afslag Lochem, meldt de ANWB.

De opstoppingen zorgen voor fikse vertraging. Vanuit Apeldoorn is de file ruim twee uur. In westelijke richting is inmiddels weer een rijstrook open en is de vertraging nog een uur. Verkeer kan beter omrijden via Zwolle, aldus de ANWB.

De politie is bij de boeren aanwezig en is met hen in gesprek om ze weg te krijgen. Volgens een woordvoerster worden er mogelijk bekeuringen uitgeschreven.

In heel het land hielden boeren vrijdag protestacties. Ze demonstreren tegen de veevoermaatregel van het kabinet.