Grapperhaus berispt na uitspraken over dierenactivisten

Justitieminister Ferd Grapperhaus is op de vingers getikt wegens uitspraken die hij deed over dierenactivisten. Tijdens een bijeenkomst van varkenshouders in november vorig jaar noemde hij dierenactivisten die een stal in Boxtel hadden bezet onder meer “dierenextremisten”.

Een aanwezige tweette over de uitspraken van de minister, waarna een klacht tegen hem werd ingediend. De minister verwees naar de bezetters ook in termen als “die lui’, “die gasten” en “deze ongeremde figuren”. Een klachtencommissie van het ministerie van Justitie oordeelt dat deze uitspraken inderdaad laatdunkend zijn en dat een klacht daarover gegrond is.

Grapperhaus zei ook dat dierenactivisten “met een hogedrukspuit” verjaagd mochten worden. De klagers vonden dat hij hiermee opriep tot het breken van de wet. Hier ging de commissie niet in mee.

Het is niet bekend van wie deze specifieke klacht kwam. Eerder reageerden dierenrechtenorganisaties, waaronder Animal Rights en Comité Dierennoodhulp, woest op de uitspraken van de minister. Zij dreigden toen ook met aangifte.

De minister zei eerder over die avond dat de emoties hoog opliepen en dat hij de varkensboeren wilde meegeven wat zij konden doen als hun boerderij door activisten bezet zou worden. Hij zei toen dat veehouders zich op hun eigen erf moeten kunnen verdedigen, waaronder met een hogedrukspuit. “Dat is gewoon water, daar word je een beetje nat van en dan word je misschien een metertje achterover geblazen”, aldus de minister.