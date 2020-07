In de spotlight: podcast expert Mirjam Hegger

Als kind kreeg ze het idee mee dat het de bedoeling is dat je naar school gaat, een diploma haalt en vervolgens een baan krijgt. Mirjam Hegger streefde dat plaatje na, zonder besef dat het eigen ondernemerschap ook een optie was. Ondernemen doet ze als podcast expert inmiddels volop en met veel succes, waarbij ze ondernemers helpt de kracht van de podcast voor hun bedrijf te ontdekken. “Ik ben altijd een soort voorloper geweest.”

Ze geeft aan dat ze niet bewust gekozen heeft om eigen ondernemer te worden. “Ik ben erin gerold”, aldus Mirjam. “Ik ben eerst zzp’er geweest. Dat is anders, want dan krijg je uurtje factuurtje je geld. Met een eigen onderneming heb je een eigen product en moet je ervoor zorgen dat je dit verkoopt.” Ook zzp’ er worden was niet het plan, maar kwam omdat ze een oproep zag in de krant. “Ik ben begonnen in de marketing, bij ANWB en NRC Handelsblad, en had goeie carrière kansen. Toch kwam dat moment dat ik dacht: is dit wel wat ik wil? Het is mooi om targets te halen, want dan is iedereen tevreden. Maar aan het einde van de week dacht ik toch: wat heb ik bijgedragen aan de wereld?”

Online ondernemen

Ze nam een sabbatical, had inmiddels een kind gekregen en is in dat jaar een coaching opleiding gaan doen. En toen zag ze die oproep in de krant waarin ze zzp’ers zochten die als coach op een school aan de slag wilden voor twintig uur in de week. Ze wist meteen: als ik als coach verder wil komen, moet ik meer opleidingen gaan doen. Dit werden er negentien in drie jaar tijd, waaronder een HBO opleiding en meerdere mindfulness opleidingen. “Dat is echt mijn ding. Naast het school maatschappelijke werk gaf ik mindfulness trainingen in zaaltjes. Dat was heel erg leuk, maar ik voelde al snel een plafond. Ik zat in zaaltjes met twaalf mensen. Toen ben ik begonnen met online ondernemen en heb ik een online cursus ontwikkeld, waardoor ik veel meer mensen kon bereiken.”

Met haar eerste onderneming, Mindful parents, verkocht ze trainingen aan ouders die opvoedstress ervaarden. Haar man hielp met de technische kant en ze gingen steeds meer samenwerken. Ook begon ze in 2016 een podcast over mindful opvoeden. “Binnen een half jaar heeft mijn man zijn baan opgezegd. Hij hielp online bedrijven met de achterkant, dus het gehele technische stuk, en mijn oude vak kwam weer terug, want ik hielp ze met hun marketing.” Hun samenwerking resulteerde in het bedrijf Four Waves. En ook vanuit deze business begon Mirjam een podcast: Hooked on Business, waarin ze eigen ondernemers interviewt over de keuzes die zij maken in hun bedrijf, werk en leven.

Tsunami aan aanvragen

Haar podcast werd steeds succesvoller en steeds meer mensen vroegen haar om hulp. Ook verwezen mensen hun vrienden en bekenden die een podcast vraag hadden door naar Mirjam. “Die zeiden dan: oh, dan moet je bij Mirjam zijn, zij is de podcast expert. Ik ging steeds meer mensen helpen en er kwamen steeds meer vragen, dus ben ik me eind vorig jaar helemaal gaan richten op podcasten. Sindsdien heb ik een tsunami aan aanvragen gehad en er is veel op me afgekomen.”

Ze noemt zichzelf een echte podcast freak. “Toen ik klein was, had je van die buzzers, dat was de voorloper van de telefoon. Daar kon je een soort hele korte sms mee sturen. Daarna kwamen de mobiele telefoons. Ik weet nog goed dat we de Buzzers gek vonden en vervolgens vonden we mobiele telefoons gek. Toen kwam het internet en websites, precies hetzelfde. En nu hebben we de podcast. Die zit nog in die beginfase. Er zijn nu een kleine 6.000 podcasts in Nederland. Dat is echt heel erg weinig. Als je kijkt naar hoeveel boeken er in een bieb staan of hoeveel blogsites of YouTubekanalen er zijn, staat de podcast nog in de kinderschoenen.”

Volgens Mirjam zijn er nog te weinig bedrijven die het podcasten echt serieus nemen. “De bedrijven die consistent een podcast publiceren en er geld mee verdienen, zijn op één hand te tellen. Er wordt nog weinig geëxperimenteerd. Er is onderzoek gedaan en mensen luisteren vier uur per week naar een podcast. Ze hebben het liefste dat een podcast tussen de dertig en zestig minuten duurt. Het fijne van audio is dat je kan luisteren en tegelijkertijd iets anders kunt doen, zoals sporten. Sinds corona zie je wel dat het aantal podcasts enorm is toegenomen.”

Mirjam is een echte voorloper, of dit nu met podcasten is, of toen ze vroeger bij de ANWB werkzaam was. “Ik werkte op de online afdeling met zo’n vijftien mensen. We werden gezien als een soort nerdy professors. We gingen kleding verkopen via een webshop. We werden met de nek aangekeken. Jullie gaan niets verkopen, werd tegen ons gezegd. Mensen willen kleding zien, dus dat gaan ze echt niet online kopen. Na vijf jaar zaten we op een groot kantoor en bestond de afdeling uit dertig mensen. Het groeide mega snel. Ik vind het leuk om een voorloper te zijn, om nieuwe dingen uit te proberen en te zien wat de mogelijkheden zijn. Ik merk nu ook: veel mensen zien nog niet de voordelen van een podcast. Of ze zeggen: maar er zijn er al zoveel. Feitelijk klopt dat dus niet en daarbij is dat geen reden om het niet te doen. Je zegt toch ook niet: er zijn al zoveel boeken, dus ik ga geen boek schrijven.”

Interessant medium

Ze leert ondernemers hoe ze moeten podcasten. Voor corona ging ze bij bedrijven langs, nu doet ze dit via een online training. “Mensen die naar een podcast luisteren, zijn zeer merk loyaal. 85 procent luistert een podcast helemaal af en 87 procent gaat meer afleveringen luisteren. Je kan als bedrijf veel geld investeren om je brand loyalty op orde te krijgen of je gaat podcasten om op die manier mensen op een laagdrempelige manier te informeren en te inspireren. Zo kan je bijvoorbeeld een reeks doen en dit als cadeau sturen naar (potentiële) klanten. Het is een heel interessant medium voor branding en loyaliteit.”

Er is nog heel veel mogelijk volgens Mirjam in podcast land. “Mensen beginnen er niet aan en als ze eraan beginnen, is het nog best mainstream. Er zijn zoveel niches. Zo is er in Nederland een podcast over pretparken. Dan lig ik in een deuk. Daar kan ik van smullen. We mogen wat meer durven. Mensen zeggen dan tegen mij: maar ik heb geen mooie stem. Dan denk ik: wees niet zo bang, ga het gewoon doen. Durf wat anders te doen en maak er een luisterfeestje van. Laat je niet weerhouden, stel het niet uit en begin. Dit is echt wel het moment om een podcast te beginnen. ” Zelf start ze deze maand met een nieuw podcast kanaal dat over podcasten gaat: de Podcast Masters podcast. “Deze nieuwe podcast maak ik voor nieuwe maar ook doorgewinterde podcast makers. Je hoort wat er nodig is om een eigen podcast te starten, maar ook hoe je meer luisteraars krijgt. En natuurlijk ga ik heel interessante en inspirerende andere podcast makers interviewen. Geweldig om op deze manier mijn kennis en ervaring over podcasten op deze manier door te geven aan anderen. Natuurlijk via mijn grote liefde: mijn eigen podcast.”

Komende periode is Mirjam gasthoofdredacteur bij Vrouw Nieuws en kun je leuke artikelen, vlogs en natuurlijk podcasts verwachten over podcasten.

Wil je de nieuwe podcast van Mirjam beluisteren? Ga naar je podcast app, zoals Itunes, Spotify of Stitcher en zoek op de titel van de podcast: Podcast Masters Podcast.

Wil je zelf een eigen podcast starten, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Download dan het gratis Podcast Stappenplan.