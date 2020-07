Kamer: geef wanbetaler vervangende werkstraf in plaats van cel

Het kabinet moet onderzoeken of mensen die boetes niet betalen ook een werkstraf kunnen krijgen, vindt de Tweede Kamer. Nu kan de rechter wanbetalers alleen een vervangende gevangenisstraf opleggen. Die zitten daardoor soms om de haverklap een paar dagen vast.

Mensen die hun boetes niet betalen, zitten niet zelden diep in de schulden of hebben allerhande andere problemen. Als zij de cel in moeten, verliezen ze soms ook nog eens hun baan of huis, constateert de Kamer. Dat helpt hen niet om hun leven weer op de rit te krijgen en niet opnieuw de fout in te gaan.

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie raadde onlangs al aan een alternatief voor de vervangende celstraf in te voeren. Dat zou een taakstraf kunnen zijn, opperde het WODC.