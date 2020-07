Minister houdt vast aan voermaatregel, ondanks verzet

Terwijl buiten het parlementsgebouw toeterende tractoren waren te horen van boeren die zich verzetten tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet, hield landbouwminister Carola Schouten voet bij stuk over diezelfde maatregel. Ook verzet van partijen in de Tweede Kamer kon haar niet overtuigen.

De voermaatregel, waardoor vee minder ruwe eiwitten binnenkrijgt, levert op korte termijn stikstofbesparing op. “Die maatregel is mij niet heilig”, zuchtte Schouten in de Kamer. Maar de regeling is wel noodzakelijk om stikstofruimte te creĆ«ren. Voorstellen om de maatregel te heroverwegen of helemaal van tafel te halen, konden dan ook op weinig enthousiasme rekenen van de minister.

Zij had nog gehoopt op een compromis met de sector, maar het voorstel dat de boeren uiteindelijk deden was te vrijblijvend, aldus Schouten. Ze benadrukte dat ze wel degelijk met de boeren heeft gesproken, ook de afgelopen tijd. Daarvoor sprak ze via het Landbouw Collectief met de agrarische sector, maar die verzameling van clubs, waaronder de actiegroep Farmers Defence Force, liep weg van die gesprekken.

Boeren trokken op initiatief van verschillende actieclubs naar Den Haag om tegen de maatregel te demonstreren.