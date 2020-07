Boeren bezetten terrein hoofdkantoor Jumbo in Veghel

Boze boeren zijn zaterdagavond in Veghel (Noord-Brabant) met trekkers het terrein opgereden van het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om zo’n tien tot twintig tractoren.

De politie is ter plaatse en onderhoudt contact met de boeren. De woordvoerder zei er vanuit te gaan dat de boeren na enige tijd vanzelf weer weggaan. De politie is vooralsnog niet van plan in te grijpen.

Enkele tientallen boeren blokkeerden eerder op de dag met hun trekkers het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Ze waren eerst naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten (Landbouw) wegens haar veevoederbeleid.

Vrijdagavond blokkeerden boeren bij het Brabantse Boxtel urenlang de A2 met hun tractoren, waardoor richting Den Bosch een flinke file ontstond.