Minister opent eerste rijstroken Gaasperdammertunnel (A9)

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft zondagmiddag de eerste rijstroken van de Gaasperdammertunnel (A9) geopend. Het doorgaande en lokale verkeer in de richting van het knooppunt Holendrecht rijdt voortaan door deze tunnel.

Het verkeer in de richting van het knooppunt Diemen volgt later dit jaar, meldt Rijkswaterstaat.

Met 3 kilometer lengte is de Gaasperdammertunnel de langste landtunnel van Nederland. Op het dak van de tunnel wordt een park aangelegd dat de wijken in Amsterdam Zuidoost (Bijlmermeer en Gaasperdam) met elkaar verbindt, die voorheen door de A9 werden gescheiden. Het park is eind 2021 gereed.

Van Nieuwenhuizen zei rond de openingshandeling dat het project een schoolvoorbeeld is van bouwen in stedelijk gebied. “Ik realiseer me heel goed dat omwonenden lange tijd overlast hebben gehad van de werkzaamheden. Maar het resultaat mag er zijn; zij hebben nu in plaats van een weg een groot stadspark voor de deur.”

De weg biedt volgens haar ook extra capaciteit op de weg in een van de drukste regio’s van ons land.

De tunnel bestaat uit vijf tunnelbuizen met elf rijstroken, waaronder een wisselstrook, en kent halverwege in- en uitvoegstroken.