Peiling: versoepeling coronaregels gaat snel genoeg

Van de Nederlanders vindt 53 procent de snelheid waarmee de regering de coronamaatregelen versoepelt prima. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond van Peil.nl zondag op basis van onderzoek.

Van de ondervraagden vindt 22 procent dat de overheid sneller te werk moet gaan, nog eens 22 procent ziet ze liever iets minder snel verdwijnen. Drie maanden geleden kwam uit een peiling van De Hond ook het beeld naar voren dat de meeste Nederlanders het coronabeleid van de regering steunen.

De verschillen in opvattingen tussen kiezers van de partijen zijn echter groot, blijkt uit de jongste peiling. Kiezers van VVD, CDA en D66 zeggen voor bijna drie kwart dat het huidige tempo goed is. Aanhangers van Forum Voor Democratie en PVV willen in meerderheid dat het sneller gaat.

45 procent van de Nederlanders acht de kans (vrij) groot dat in Nederland de komende 3 maanden een tweede virusgolf zal komen.

44 procent van alle Nederlanders wil de 1,5 metermaatregel voor buiten afschaffen, een kwart ziet die liever ook voor binnen verdwijnen. Ook hier zijn er grote verschillen als gekeken wordt naar de politieke voorkeur. Bijna 90 procent van FVD-aanhangers wil de maatregel voor buiten afschaffen, bij de PVV ligt dat op bijna 70 procent. De stemmers op de regeringspartijen zijn een stuk terughoudender dan de gemiddelde Nederlander.