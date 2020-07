12 Zinderende Zomer Podcast Favorieten

Een vraag die mij als podcast expert vaak wordt gesteld is: welke podcasts luister je nu zelf graag? Natuurlijk heb ik zo mijn favorieten en dat zijn er zeker meer dan 10, maar voor deze zomer heb ik nog eens extra kritisch gekeken. Welke podcasts mag jij echt niet missen deze zomer? Ik heb er 12 voor je op een rijtje gezet. Bij een aantal moet ik je waarschuwen, want daar ligt een verslavingsrisico op de loer.

Dit zijn mijn persoonlijke podcast zomer favorieten:

Favoriet #1 Iemand

Voor heerlijke zomeravond wandelingen zet je een podcast uit de serie ‘Iemand‘ op. Je hoort prachtige verhalen van fraudeur tot pornoster en van slachtoffer tot held. Hele mooie portretten die uitnodigen om nóg een aflevering te luisteren. En nóg een. En nóg een. Kortom, die 10.000 stappen haal jij makkelijk deze zomer met deze podcast in je oren!

FunFact: De afleveringen zijn eigenlijk kleine mini-documentaires van een half uur, kleine luister pareltjes in je oor.

Favoriet #2 100% Inspiratie Podcast – Thijs Lindhout

Thijs startte 3 jaar geleden zijn 100% inspiratie podcast. In zijn podcast deelt Thijs zijn zoektocht naar geluk en succes door bekende Nederlanders te interviewen. Inmiddels leverde dit bijna 200 gesprekken op met inspirerende Nederlanders zoals André Kuipers, Sylvana Simons, maar ook topsporters zoals Pieter van den Hoogenband, Rico Verhoeven en Maarten van der Weijden.

Funfact: door zijn podcast heeft Thijs zijn grote droom weten te realiseren: een theater uitverkopen met zijn theatershow over geluk en succes.

Favoriet #3 Where Should We Begin with Esther Perel

De vakantieperiode kan heerlijk zijn, maar als je reis naar Curaçao niet doorgaat en je kinderen tijdens lange regendagen telkens roepen “mama”, je het zoveelste knutselwerkje verzint of zoekt naar een film die ze nog niet gezien hebben, dan ben je aan het eind van de dag helemaal óp. En zit je gewoon echt niet te wachten op een zinderende zwoele nacht met je ega. Alhoewel je droomde van een warme zomer vol verbinding en intimiteit, merk je dat jullie steeds verder van elkaar afdrijven. Luister dan de inspirerende podcast ‘Where should we begin’ van Esther Perel. Esther is relatietherapeut en heeft stellen gevraagd of ze een microfoon bij de gesprekken mocht zetten. In ruil coacht Esther deze stellen. Het levert een uniek kijkje in relaties op waardoor jij met nieuwe inspiratie naar jouw eigen relatie gaat kijken.FunFact: Esther Perel was in 2018 te zien bij Zomergasten.

Favoriet #4 De Brand in het Landhuis

Waarschuwing: verslavingsgarantie! Dit is één van de true crime podcast in Nederland die je aan je koptelefoon of oortjes gekluisterd houdt. De podcast makers Marion Oskamp en Simon Heijmans trekken je vanaf het allereerste moment mee in hun zoektocht om de mysteries rondom de moord op de Vughtse miljonair Ewald Margraff te ontrafelen. Heerlijk om achter elkaar te luisteren deze zomer.

FunFact: Deze podcast deed behoorlijk wat stof opwaaien. Na de uitzendingen hebben de nabestaanden een schikking getroffen met de podcast makers, omdat er feitelijke onjuistheden in de podcast zouden zitten.

Favoriet #5 DTR – The official Tinder podcast

Ben je single en lijkt het je leuk om deze zomer een nieuwe vlam te ontmoeten? Luister voor leuke en grappige tips dan de Tinder podcast. Tinder onderzoekt in deze podcast liefde en dating in de breedste zin van het woord. Originele afleveringen waarin je niet alleen hoort over nieuwe liefdes, maar ook bijzondere ontmoetingen.

FunFact: In de aflevering “Finding love, and a kidney” hoor je het ongelofelijke verhaal van een Tinder date met een wel heel bijzondere uitkomst: het weggeven van een nier.

Favoriet #6 Jan en Christina

Fotograaf Jan Banning zet zich al twee jaar lang volledig in voor een vrouw die hij maar éen keer ontmoet heeft: Christina Boyer. Hij fotografeerde haar in de gevangenis van Georgia waar ze een levenslange straf uitzit voor de moord op haar 3-jarige dochtertje Amber. De podcast neemt je mee in het levensverhaal van Christina. Het zet je aan tot nadenken, maar brengt je ook in verwarring: is Christina zo onschuldig als ze lijkt?

FunFact: Onmogelijk om deze podcast in delen te luisteren, absolute verslavingsgarantie!

Favoriet #7 De moord op Patrick

Het is een beetje vreemd om deze podcast als favoriet te bestempelen, omdat in deze podcast het waargebeurde verhaal wordt verteld van de 36-jarige tennisleraar Patrick van der Bolt. Op tweede kerstdag 2002 wordt hij ’s ochtends dood gevonden in zijn appartement. Hij is vermoord. 20 rechercheurs worden op de zaak gezet, maar vijftien jaar later is de moord nog niet opgelost. Podcast maker Sanne Boer neemt je in deze podcast mee in de zoektocht waar zij zelf in belandt door het maken van deze podcast. Onmogelijk om tijdens het luisteren van de podcast te ontkomen aan eigen hersenspinsels, verdachtmakingen en vooral: verwarring. Om aan het eind van de reeks ontgoocheld achter te blijven…

FunFact: In elke aflevering word je als luisteraar opgeroepen om zelf mee te denken over de oplossing van deze onopgeloste moordzaak. Dat maakt dat je blijft nadenken: wat is er dan toch gebeurd?

Favoriet #8 Potterless

Ben je nu eindelijk van plan om komende zomer te beginnen aan de Harry Potter boeken? Luister dan zeker even naar Potterless. In deze podcast leest de podcast host de boeken van Harry Potter voor de allereerste keer en gaat daarover in gesprek.

FunFact: de maker van deze podcast (Mike Schubert) begon deze podcast als ‘grapje’. Inmiddels heeft hij met zijn podcast een enorme fanbase opgebouwd en is hij sinds 2019 gestopt met zijn baan in loondienst om zich helemaal op deze podcast te richten.

Favoriet #9 Damn Honey

Elke aflevering slagen podcast makers Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen erin om je te verrassen met actuele thema’s, interview gasten en vraagstukken rondom feminisme en “alle shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen”.

FunFact: Als je deze podcast luistert, lijkt het net alsof je de Linda of ander leuk magazine leest, maar dan in podcast vorm. De makers hebben allerlei leuke rubriekjes en vaste items in de afleveringen, waardoor het heel lekker luchtig luistert deze zomer.

Favoriet #10 In het Rijks

Deze podcast van het Rijksmuseum vertelt de verhalen van de kunstwerken in het museum, maar beantwoordt bijvoorbeeld ook de vraag waarom er zo weinig vrouwelijke kunstwerken in de collectie zitten. Lekker wegdromen bij kunst, dat is wat je bij ‘In het Rijks’ doet. Ook als je niet in het museum zelf bent, maar lekker op een zonnig terras deze podcast luistert.

FunFact: In de reeks “Rembrandt in vier afleveringen” van ‘In het Rijks’ onderzoekt journalist Annechien Steenhuizen waarom Rembrandt 350 jaar na zijn dood nog steeds springlevend is.

Favoriet #11 Lessen voor een rijker leven

Deze podcast reeks van in totaal zeven afleveringen is gemaakt door private bank Insinger Gilissen waarmee ook dit bedrijf bewijst dat het voor ieder bedrijf in elke branche interessant is om aan podcasting te denken. In deze podcast wordt gasten als Monique van de Ven, Hedy d’Ancona en Adriaan van Dis gevraagd wat hun definitie is van een rijker leven aan de hand van een brief die ze schrijven aan hun jongere zelf. Een heel mooi voorbeeld hoe je je ‘brand’ en kernwaarden als bedrijf echt kunt laden met een podcast.

FunFact: Interviewer van deze podcast reeks is Thijs Lindhout, zie ook Favoriet twee.

Favoriet #12 Podcast Masters

Lijkt je deze zomer een uitgelezen moment om eindelijk je eigen podcast te starten, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Luister dan de Podcast Masters Podcast waarin je afleveringen hoort voor podcast makers die nog gaan starten. Bijvoorbeeld aflevering 2: Start je eigen podcast in drie simpele stappen.

FunFact: Deze podcast is gloednieuw en gemaakt door mijzelf. Omdat ‘ie nog zo nieuw is, kun je ‘m alleen nog maar vinden als je zoekt op Mirjam Hegger. Heel veel luisterplezier!

Geen zin om te lezen of wil je alle tips uit dit artikel nog eens rustig naluisteren? Luister hier naar de podcast van onze gasthoofdredacteur Mirjam Hegger met al haar 12 favoriete podcast tips.