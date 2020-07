Boerenprotest bij Jaarbeurs na CDA-lijsttrekkersdebat

Een vijftigtal boeren is maandag naar de Jaarbeurs in Utrecht gekomen, waar eerder op de avond het lijsttrekkersdebat van het CDA plaatsvond. Een delegatie van de boeren is in gesprek met vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt.

Onder de betogers zijn ook aanhangers van actiegroep Farmers Defence Force. Zoals ook bij eerdere protestacties kwamen de boeren op hun trekkers aan op de plaats van bestemming. Wat ze precies willen van de kandidaat-lijsttrekkers was niet direct duidelijk. Het CDA is van oudsher een partij met veel aanhang op het platteland.

Vorige week vond er nog een boerenprotest plaats bij de Tweede Kamer. Boeren kwamen toen in het geweer tegen een maatregel van minister van Minister Carola Schouten (Landbouw). Die wil dat boeren de hoeveelheid eiwit in het veevoer terugdringen, om zo de stikstofuitstoot te verlagen. Volgens de boeren zou dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren.