Dinsdag uitspraak over vervangen rechter in zaak Viruswaanzin

Viruswaanzin heeft maandag bij de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag gepleit voor een andere rechter in het kort geding dat de actiegroep voert tegen de Nederlandse staat. De wrakingskamer doet dinsdagmiddag uitspraak.

Viruswaanzin eist in het kort geding dat de overheid stopt met de coronamaatregelen, waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Viruswaanzin wraakte de rechter, omdat ze vooringenomen zou zijn. “Zij is vooringenomen en dat schaadt de rechterlijke onpartijdigheid”, zei jurist Jeroen Pols maandag op de zitting van de wrakingskamer.

Viruswaanzin baseert zich op een vonnis dat deze rechter op 12 juni deed, in een zaak van een fotograaf die aanwezig wilde zijn bij de ruiming van een besmette nertsenfokkerij. In het vonnis sprak ze van een acute crisissituatie en substantieel veel slachtoffers. Pols bestrijdt juist dat corona een ‘killervirus’ is en een pandemie veroorzaakt, zei hij maandag in de rechtbank. Hij vindt de coronamaatregelen een inbreuk op de grondrechten van de mens.