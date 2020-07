Amsterdam Museum brengt ode aan biergeschiedenis van Amsterdam

Het is weer tijd voor bier. Cafés en terrassen mogen dankzij de versoepelde coronamaatregelen weer open en het Amsterdam Museum vertoont vanaf vrijdag de expositie ‘Bier. Amsterdam, stad van bier en brouwers’. De bezoeker krijgt er een toer door de recente speciaalbier-revolutie, de opmars van Heinekens imperium en het begin van Amsterdam als stapelmarkt voor Duits bier in de 14e eeuw.

Aan de hand van cultuurhistorische voorwerpen, hedendaagse en oude kunst en archeologische stukken doet het museum de lange biergeschiedenis van de stad uit de doeken. Ook wordt aandacht besteed aan het brouwproces en de ingrediënten van bier. In een laboratoriumachtige zaal zijn een aantal hopsoorten te ruiken via een verstuiver en biergistcellen te bestuderen met een microscoop.

Vandaag de dag telt Amsterdam 45 brouwerijen, de meeste van alle steden in Nederland. De bezoeker kan door op schermen getoonde interviews kennismaken met de hedendaagse lokale brouwers zoals De Prael, Mokums Mout, Gebrouwen door Vrouwen, Brouwerij ’t IJ en Oedipus.

In de tentoonstelling is ook ruimte voor de schaduwkanten van de bierindustrie. Zo is een ruimte gewijd aan de sociale en medische gevolgen van alcoholgebruik, belichten een aantal vrouwonvriendelijke reclames hoe de beeldvorming rond bier door de tijd heen veranderde en staat het museum stil bij de ecologische voetafdruk van brouwerijen.

Tijdens de looptijd van de tentoonstelling organiseert het Amsterdam Museum diverse activiteiten rondom bier en brouwers, onder andere lezingen over alcoholarm brouwen en bierproeverijen onder leiding van biersommeliers. Bierliefhebbers kunnen na afloop van hun bezoek in het museumcafé genieten van een speciaal Amsterdam Museum-biertje, met of zonder alcohol.

De opening van de tentoonstelling zou op 9 april zijn, maar moest vanwege de coronamaatregelen drie maanden wachten. Een eenrichtingslooproute en het verplicht reserveren van een tijdslot zorgen ervoor dat bezoekers afstand kunnen houden. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november 2020.