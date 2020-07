Bewijzen tegen verdachte cold case Naaldwijk stapelen zich op

De bewijzen tegen de 48-jarige man die vastzit voor moord op een 31-jarige vrouw in een woning in Naaldwijk in 2003 stapelen zich op. De verdachte Mustafa A. uit Maassluis blijft daarom in voorlopige hechtenis, besloot de rechtbank in Den Haag dinsdag.

Niet alleen onder de nagels van de linkerhand van het slachtoffer, de Poolse Iwona Gallis, is DNA-materiaal van de verdachte aangetroffen, maar ook onder die van haar rechterhand is DNA gevonden dat mogelijk van hem afkomstig is. Dat staat in een rapport van het Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek (FLDO) dat de rechtbank deze week ontving.

De verdachte, die de inleidende zitting dinsdagmiddag met een videoverbinding vanuit het huis van bewaring bijwoonde, vindt dat hij al veertien maanden onschuldig vastzit. Hij had de rechtbank een brief geschreven om te vragen het voorarrest op te heffen. “Ik heb niets te maken met deze zaak, mijn huwelijk van 29 jaar staat hierdoor op het spel. Ik ben onschuldig”, zei A.

De officier van justitie meldde dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog volop onderzoek doet en dat in de loop van dit jaar nog getuigen worden gehoord in de zaak. Ze sprak van een zwaar misdrijf. “Het is niet aan de samenleving uit te leggen als de verdachte op vrije voeten komt.”

De volgende zitting is op 28 september. De rechtbank verwacht niet dat het onderzoek dan al helemaal klaar is, waardoor het strafproces nog niet inhoudelijk kan worden behandeld.

De verdachte werd in mei vorig jaar opgepakt. Zijn celmateriaal zat in de DNA-databank na een veroordeling in 2016. De Poolse Iwona Gallis was naar Nederland was gekomen om in de tuinbouw te werken, maar kwam in het drugsmilieu terecht. In de woning waar ze dood is gevonden zou ze bezig zijn geweest met het toppen van wietplanten die daar op zolder stonden.