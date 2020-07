Bij een schietincident op de Zuidhollandlaan in Enschede is dinsdag een gewonde gevallen. Dat meldt de politie op Twitter. Voor zover bekend is de dader nog voortvluchtig.

Regionale media melden dat de schietpartij in de buurt van een basisschool was, maar de politie kon dat niet bevestigen. In Enschede is de schoolvakantie inmiddels begonnen.

De hulpdiensten zijn ter plaatse en doen onderzoek.