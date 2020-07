Vijf jaar cel en tbs voor poging tot doodslag op thuishulp

Een 49-jarige man heeft vijf jaar cel en tbs gekregen omdat hij vorig jaar mei probeerde een thuishulp te doden door haar met een steen op het hoofd te slaan en probeerde haar nek te breken. De rechtbank in Utrecht rekent het hem zwaar aan dat hij tijdens een verblijf in een tbs-kliniek voor een eerdere veroordeling niet terugkwam van onbegeleid verlof en de vrouw aanviel.

Dat gebeurde in een woning in Utrecht waar de vrouw aan het werk was. De man viel haar onverwacht in de keuken aan door haar op het hoofd te slaan met een tas waar een steen in zat. De vrouw vluchtte naar de voordeur, waar hij haar bij de nek pakte en hard heen en weer schudde alsof hij haar nek wou breken. De man bleek de nacht te hebben doorgebracht bij de bewoonster van het huis en was onder invloed van drank en drugs.

De veroordeelde heeft een strafblad met ernstige geweldsmisdrijven, waarvoor hij eerder al lange gevangenisstraffen en tbs heeft gekregen. De rechtbank constateert dat die tbs-behandeling nauwelijks heeft geholpen en dat zijn persoonlijkheidsstoornis opspeelt als hij weer een beetje vrijheid krijgt, in combinatie met het gebruik van drank en drugs.

De straf is hetzelfde als de eis van de officier van justitie.