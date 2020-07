Curaçaose zorgsector vreest gevolgen van bezuinigingen

Curaçaose zorginstellingen hebben woensdag een open brief gestuurd aan de Nederlandse politiek met het verzoek ervoor te zorgen dat er geen bezuinigingen worden doorgevoerd in de sector. Nederland stelt als voorwaarde voor corona-leningen aan het eiland dat er 12,5 procent wordt bezuinigd op de arbeidsvoorwaarden bij ambtenaren. Daarnaast heeft Curaçao zelf ook bezuinigingen aangekondigd bij zorginstellingen.

In de brief, namens tien instellingen op het gebied van zorg voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische of psychiatrische problematiek, vragen ze onder meer minister-president Mark Rutte, staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer hun invloed aan te wenden om geen enkele bezuiniging door te laten gaan.

Volgens de organisaties zijn gesubsidieerde instellingen bij iedere bezuinigingsronde de klos en is er al veel gekort in de afgelopen jaren. Als er nog meer bezuinigingen worden doorgezet, vrezen ze “een ontwikkeling die dermate slecht uitpakt voor een grote groep van zorgafhankelijke personen” dat “de Nederlandse, welgemeende voedselhulp daarbij volledig in het niet valt.”