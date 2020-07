Hof hoort tientallen getuigen in proces-Holleeder

Het gerechtshof in Amsterdam zal in het proces in hoger beroep tegen Willem Holleeder tientallen getuigen horen, op verzoek van Holleeder en zijn advocaten. Onder hen is een aantal criminele kopstukken, maar ook voormalig officier van justitie en staatssecretaris van Justitie Fred Teeven. Holleeders zussen Astrid en Sonja zullen opnieuw als getuigen moeten opdraven, zo besliste het hof woensdag.

Holleeder (62) is door de rechtbank veroordeeld tot levenslang wegens zijn sturende rol bij een reeks liquidaties. Hij vormde volgens de rechtbank een crimineel driemanschap met Dino Soerel (inmiddels veroordeeld tot levenslang in liquidatieproces Passage) en Stanley Hillis (geliquideerd in 2011). De moorden op onder anderen vastgoedbaas Willem Endstra, crimineel John Mieremet en zijn voormalige ‘bloedgabber’ en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout heeft de rechtbank aan Holleeder toegeschreven.

Het hof zal 21 getuigen op de zitting horen. Een tiental getuigen zal door de onderzoeksrechter van het hof worden gehoord, in een besloten setting.

Gezien het grote aantal getuigenverhoren zal het proces in hoger beroep vele dagen in beslag nemen. De rechtbank had in eerste aanleg meer dan zestig zittingsdagen nodig om tot een uitspraak te komen.