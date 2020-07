Je eigen podcast starten in drie simpele stappen

Heb je bedacht dat komende periode zich uitstekend leent om (eindelijk) je eigen podcast te starten? Dan ben ik het met je eens. En als je denkt dat het moeilijk is, kan ik je gelukkig vertellen dat het starten van je podcast helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. In dit artikel lees je hoe je nu eindelijk begint met je podcast in drie simpele stappen en hoe je (meer) luisteraars krijgt, zodat je podcast geen tijdrovende hobby wordt of blijft.

Wil je je eigen podcast starten? In de basis zijn er dan twee mogelijkheden: de lange en de korte versie. De lange versie, daar kom ik zo meteen op terug. De korte versie is: Begin. En dat is – ik zal je dat vast verklappen – ook waarmee ik dit zal afsluiten. Begin gewoon! En laat je niet afremmen of afleiden door allerlei technische ingewikkeldheden (Google is your best friend) of een ego die tegen je tettert dat er toch niemand op jouw podcast zit te wachten.

De lange versie is: maak een gedegen plan. En daar ben ik wel van, zeker als het om podcasten gaat. Waarom? Uit onderzoek blijkt dat de meeste podcast makers er na zeven afleveringen alweer mee stoppen. Ik zie, na inmiddels meer dan honderd podcast makers te hebben geholpen met het starten van hun eigen podcast, dat deze makers starten met hele goede voornemens, maar zonder doordracht plan. Ze lanceren hun podcast met veel bombarie, maar stoppen er al snel weer mee. Zonde! Want een goed plan hoeft helemaal niet ingewikkeld en saai te zijn, dat lees je in dit artikel. En, haak je tussentijds af, neem dan de shortcut: begin in ieder geval en stel het starten van je eigen podcast niet langer uit.

Ok, let’s DO it!

Dit zijn de drie simpele stappen om een podcast te starten:

Stap 1: Bedenk

Stel allereerst vast wat je doel is van je podcast. Wil je je kennis verspreiden? Wil je meer lezers voor je blog? Of wil je interessante mensen spreken, zodat je zelf ook iets leert?

Denk ook over je luisteraars. Wie wil je dat jouw podcast luisteren? Durf daarin ook medogenloos te kiezen. Durf jouw ideale luisteraar echt aan te spreken door gerichte informatie en inspiratie te bieden. Je mag hierin heel specifiek zijn. In Amerika is er zelfs een podcast (Erasable) geheel over podloden. En in Nederland over pretparken (ThemeTalk). Dus: durf te kiezen.

Wat wordt de vorm van je podcast: een monoloog waarin je bijvoorbeeld kennis of ervaringen deelt? Of ga je anderen interviewen over voor jouw luisteraars relevante onderwerpen? Of heb je de ambitie om echt een show neer te zetten à la De Wereld Draait Door, met rubrieken, muziek en gesprekken? Een leuk voorbeeld hiervan is de podcast Chaos in de Orde of Damn Honey, waarin je leuke jingles en speciale rubrieken hoort die elke week terugkomen. Net alsof je een tijdschrift leest, maar dan als podcast.

De meest populaire podcast vallen op door hun duidelijke format. Ik stel in mijn podcast bijvoorbeeld altijd de beginvraag: “Hoe Hooked on Business ben jij?” En in de Dabetes Podcast van Loes Heijmans beantwoordt ze elke week een vraag van een luisteraar. Bij een format hoort ook een duidelijke frequentie, bijvoorbeeld dat je elke vrijdagochtend een nieuwe podcast aflevering publiceert. Wees hierin duidelijk naar je luisteraars en kom je beloftes na. Denk na welk materiaal je wilt gebruiken. Ga je voor simpel en snel door opnames te doen met de voicerecorder van je telefoon, met als gevolg dat de kwaliteit mogelijk minder is? Of ga je voor optimale kwaliteit en koop je radio kwaliteit microfoons, zoals Rode of Sure?

Dan de techniek: verdiep je in RSS, kies een host en meld je aan bij podcast platforms zoals Itunes en Spotify. Hierin gaat het ook om keuzes maken en daarbij is natuurlijk Google je best friend.

Stap 2: Creëer

De eerste stap is doorlopen, je hebt de voorbereidingen voor je podcast achter de rug. Nu is het tijd om daadwerkelijk je podcast te gaan maken. Als je gaat interviewen, benader je je gasten. Vaak krijg ik de vraag: hoe krijg je toch elke keer van die gave gasten in je podcast? En het antwoord is simpel: gewoon vragen! Soms zeggen ze nee, maar dat betekent niet dat je ze later niet nog eens kunt vragen. Ik zeg altijd: “een nee is nóg geen ja!” Interview je op locatie? Dan raad ik je zeker aan om een paklijst te maken, zodat je niets vergeet (al ben ik alsnog eens mijn microfoon vergeten, gelukkig loste dit zich op doordat mijn gast zelf een goede microfoon had).

Spreek je zelf je items in? Kijk of je je afleveringen kunt batchen. Dus: ga een uur of langer goed zitten om onderwerpen rondom jouw expertisegebied te verzamelen en spreek meerdere afleveringen tegelijk in. Op die manier heb je een voorraadje en zit je nooit verlegen om een aflevering. Vaak krijg ik de vraag met welke software ik mijn afleveringen opneem. Je hebt gratis software zoals Audacity. Mijn audio man is om technische redenen geen fan van Audacity, hij beveelt betaalde software, bijvoorbeeld van Adobe aan. Oriënteer je goed en bekijk welke software bij jou en jouw podcast ambities past. Datzelfde geldt voor het editing programma: wil je zelf je afleveringen editen of besteed je het uit? Voordeel van zelf doen, is dat je geld bespaart. Voordeel van uitbesteden, is dat je tijd bespaart. In Stap 1 heb je ervoor gezorgd dat je RSS feed klaarstaat en je hosting partij is geregeld. Het enige wat je nu hoeft te doen, is het klaarzetten van je afleveringen. En dan…. druk op de knop en je eigen podcast is een feit.

Stap 3: Promoot

Voor je het weet, wordt je podcast een tijdrovende hobby. En de meeste mensen zitten daar niet bepaald op te wachten. Natuurlijk is het fijn om luisteraars te krijgen, zodat zij enthousiast worden over jou, maar bijvoorbeeld ook over je boek, je blog of iets wat jij verkoopt. Maar hoe krijg je (meer luisteraars? Dit zijn negen tips om meer luisteraars te krijgen:

Tip #1 Netwerk

Schrijf je eigen netwerk aan, te beginnen met je e-mail lijst, maar ook natuurlijk je social media kanalen als LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram.

Tip #2 Interview Gasten

Neem je interviews op met anderen? Vraag dan of zij het interview willen delen met hun netwerk. Op die manier maak je gebruik van elkaars bereik.

Tip #3 Missionaris

Word een missionaris van jouw eigen podcast en laat geen mogelijkheid onbenut om je podcast te noemen. Bijvoorbeeld als je ergens gaat spreken, in je boek of als je anderen spreekt, noem je consequent je podcast.

Tip #4 Website

Het lijkt voor de hand liggend, maar toch zie ik nog veel podcast makers die deze tip vergeten: Zet op je website en in je mails linkjes naar je nieuwe podcast afleveringen.

Tip #5 Abonneren

Roep je luisteraars op om zich te abonneren op je podcast, bijvoorbeeld in de in- of outro van je podcast. Op deze manier krijgen je luisteraars automatisch een berichtje als een nieuwe aflevering verschijnt. En dus zullen ze eerder luisteren. Daarnaast word je eerder gevonden door andere luisteraars.

Tip #6 Reviews

Vraag je luisteraars om reviews achter te laten over je podcast, bijvoorbeeld in de vaste outro van elke aflevering. Op die manier zal je podcast hoger komen in de podcast ranking. En dus sneller worden gevonden en beluisterd door anderen.

Tip #7 Bloggen

Maak blogs van je podcast afleveringen en verwijs in of onder het blog-artikel naar je podcast aflevering. Natuurlijk kun je in je podcast ook verwijzen naar je blog. Op die manier versterk je beide kanalen.

Tip #8 Te gast bij een ander

Ken je andere podcasters? Kijk of je in elkaars podcast kunt komen met een interview of vraag of de andere podcast maker wil verwijzen naar jouw aflevering bijvoorbeeld.

Tip #9 Vraag om te delen

Simpele tip, maar vergeet ‘m zelf ook nog wel: vraag je luisteraars om te delen! Heb je bijvoorbeeld een podcast met restaurant tips, vraag of je luisteraars (waarschijnlijk restaurant liefhebbers) jouw podcast willen delen met andere restaurant liefhebbers die zij kennen.

Bij dit artikel hoort een Podcast Stappenplan waarin je jouw plan in 1 A4-tje helder hebt. Dit plan kan je gratis downloaden.

Luister je dit artikel liever als podcast? Luister dan hier.