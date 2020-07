Rutte aan bedrijven: houd stages en banen voor jongeren overeind

Bedrijven moeten ook in deze economische crisis banen en stageplekken voor jongeren “zoveel mogelijk overeind houden”. Die oproep doet premier Mark Rutte nadat hij met jongerenorganisaties heeft gesproken op het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president.

“Ik snap dat veel van jullie het moeilijk hebben door de coronacrisis”, zegt Rutte tegen Nederlandse bedrijven via Twitter. Desondanks is het behoud van banen ook voor bedrijven belangrijk, volgens de premier. “We komen hopelijk snel uit de crisis, dan heb je goed opgeleide jonge mensen nodig.” Dat geldt volgens hem niet alleen voor jongeren die van de hogeschool of de universiteit komen, maar “zeker ook in het mbo, die stageplekken zijn cruciaal, die banen zijn cruciaal. Dus alsjeblieft, probeer zoveel mogelijk van die plekken te behouden.”

Jongerenclubs, verzameld in de groep ‘Coalitie Y’, wilden met Rutte in gesprek omdat ze een stem eisen in de weg uit de coronacrisis. Vooral de onzekerheid op de arbeidsmarkt die jongeren ervaren is een belangrijk aandachtspunt voor de jongerenorganisaties. Jongeren gingen al van flexcontract naar flexcontract, door de crisis wordt die onzekerheid alleen maar groter, vreest Coalitie Y. Uitkeringsinstantie UWV meldde vorige maand dat sinds het begin van de corona-uitbraak in Nederland vooral jongeren in de WW terecht zijn gekomen.

BNNVARA-presentator Tim Hofman, die als boegbeeld van de coalitie op het Catshuis aanwezig was, zei dat de organisaties samen met Rutte een “route hebben uitgestippeld waar we de komende weken samen aan werken”. De oproep van Rutte kon alleen niet wachten, meent Hofman. “Voor nu was dit even urgent.”