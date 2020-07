Serviërs mogen niet meer naar Nederland reizen

Serviërs en Montenegrijnen mogen de komende tijd opnieuw niet naar Nederland reizen. Omdat het coronavirus in de Balkanlanden weer om zich heen grijpt, stelt Nederland voor de tweede keer een inreisverbod in, meldt justitieminister Ferd Grapperhaus.

Sinds de coronapandemie in maart uit de hand liep, werden inwoners van Servië, Montenegro en veel andere landen niet in de Europese Unie toegelaten. Maar het inreisverbod was voor een flink aantal landen, Servië inbegrepen, een week geleden juist opgeheven.

Nederland komt daarvan terug nu het in Servië toch weer mis lijkt te gaan, “om de volksgezondheid in Nederland te beschermen”, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. EU-lidstaten kunnen zelf inreisverboden opleggen, ook als andere landen daartoe niet overgaan.

Ook in Servië leek vorige maand het ergste leed geleden, waarop de regering de strenge coronavoorschriften snel en royaal versoepelde. Het virus stak vervolgens weer de kop op. Veel Serviërs moeten inmiddels weer in lockdown. Daar lopen demonstranten tegen te hoop.

Wie niet per se naar Servië of Montenegro moet, kan daar beter niet naar toe gaan, raadt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan. De twee landen hebben vooralsnog een oranje reisadvies.