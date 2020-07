Waarschuwingsapp gaat CoronaMelder heten

De coronawaarschuwingsapp waaraan het kabinet werkt, krijgt de naam CoronaMelder. Dat meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Of Nederland de app inderdaad gaat gebruiken, beslist het kabinet volgende week.

De naam van de app, die een seintje kan geven als je dicht bij iemand bent geweest die het virus onder de leden heeft, zong al rond. Het Rijk bleek bijvoorbeeld al een website te hebben vastgelegd met deze naam.

De app wordt op het moment getest door enkele honderden inwoners van Twente. Uit die proef moet blijken of de telefoonsoftware gemakkelijk is te installeren en de bewoordingen geen misverstanden oproepen. Onderzoekers kijken ook hoe proefpersonen reageren als ze te horen krijgen dat ze zijn besmet of dat ze gevaarlijk dicht in de buurt van een drager van het virus zijn geweest.

De app moet de GGD’en helpen uitzoeken met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Die mensen zijn misschien besmet geraakt en kunnen daarover via de app worden gewaarschuwd. Daardoor kunnen ze zich sneller afzonderen en voorkomen dat zij het virus op hun beurt aan anderen doorgeven, hoopt het kabinet.