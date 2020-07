Wilders-proces bijna klaar, of toch nog niet?

Is het ‘minder Marokkanen’-proces van politicus Geert Wilders gereed voor uitspraak? Of moet er toch nog meer informatie komen? Het hof bepaalt woensdag of er nog aanvullend onderzoek nodig is, of er nog vragen zijn, of dat het hof klaar is om het onderzoek te sluiten en een datum voor de uitspraak te bepalen.

Het proces sleept zich inmiddels al jaren voort. De PVV’er staat terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 deed. Tijdens een bijeenkomst in maart van dat jaar stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder “Minder! Minder!” als antwoord. Daarmee zette de PVV’er volgens het Openbaar Ministerie aan tot haat.

In hoger beroep heeft het OM net als in eerste aanleg een geldboete van 5000 euro geëist. De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op. Zowel het OM als de politicus ging in beroep.

Wilders is ervan overtuigd dat de beslissing om hem te vervolgen een politieke is. Volgens hem heeft toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken en dat is wettelijk niet toegestaan. Zijn advocaten hebben meerdere documenten zoals e-mails ingebracht als bewijs daarvoor. Wilders vindt daarom dat de zaak de prullenbak in moet.

Het OM heeft meerdere keren met kracht ontkend dat er ooit sprake is geweest van enige vorm van beïnvloeding of bemoeienis vanuit het ministerie. “De verwijten die de verdediging aan het adres van het OM heeft gemaakt zijn zeer kwalijk. Het gaat om ongefundeerde en ernstige verwijten”, zei de advocaat-generaal afgelopen vrijdag nog.