Netflix krijgt speciale manager voor Benelux-producties

Netflix krijgt een speciale manager die zich gaat richten op het aankopen en co-produceren van unieke content voor de Benelux. Janey van Ierland, vooral bekend als manager van acteurs als Carice van Houten en Marwan Kenzari, gaat deze positie per augustus bekleden. Met de aanstelling wil Netflix verder vorm geven aan het voornemen om de komende jaren meer Nederlandse en Belgische content te gaan maken.

Van Ierland gaat werken vanuit het Europese hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam. De streamingdienst kondigde recent een flink aantal nieuwe Nederlandse en Belgische producties aan, zoals het nieuwe seizoen van Undercover, de nieuwe serie Dirty Lines over de Nederlandse sekslijnen in de jaren tachtig en de Belgische serie Grond van regisseurs Adil & Bilall. Regisseur Shady El-Hamus (De Libi) werkt bovendien aan de eerste, nog titelloze Nederlandse Netflix-film.

Janey van Ierland (1977) studeerde film- en televisiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte in verschillende takken van de Nederlandse entertainmentindustrie, zoals marketing, distributie en productie. Van Ierland richtte in 2008 haar eigen agentschap Nummer 19 op. Hiermee vertegenwoordigde zij zowel in Nederland als het buitenland acteurs en regisseurs als Van Houten, Kenzari en Halina Reijn.