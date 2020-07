Verdachte bioscoopmoorden onderzocht, zitting 29 september

De observatie van Ergün S. bij het Pieter Baan Centrum (PBC) is vorige week afgerond. Hij wordt verdacht van het doodsteken van een schoonmakersechtpaar in een bioscoop in Groningen in oktober 2019.

Het rapport van het PBC is naar verwachting 24 juli klaar. Dit deelde het Openbaar Ministerie donderdag mee bij een laatste pro-formazitting in de rechtbank in Groningen. Het politieonderzoek is al afgerond. De zaak wordt op 29 september inhoudelijk behandeld. S. (34) uit Rotterdam blijft tot die dag in voorarrest.

Het was de bedoeling dat S. in april naar het PBC zou gaan, maar door de coronacrisis liep de opname enkele weken vertraging op. S. was donderdag aanwezig bij de korte zitting. Hij liet wederom weten dat het “redelijk goed” met hem gaat. Dit zei hij in mei ook bij de vorige pro-formazitting, toen gevraagd naar zijn gezondheid. Hij is veel aangekomen en van medicatie veranderd.

S. zou op de ochtend van 26 oktober een slaapplaats hebben gezocht in een Pathé-bioscoop in Groningen. Binnen zou hij zijn overlopen door Gina Visser (55). Vermoedelijk is haar man Marinus Visser (56) op het geschreeuw afgekomen. Van het doodsteken van de man zegt S. niets meer te weten. Volgens S. verkeerde hij destijds in een psychose.