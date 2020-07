Geen extra hoge premies meer voor ex-kankerpatiënt

Mensen die al lange tijd genezen zijn van kanker hoeven vanaf volgend jaar geen extra hoge premies meer te betalen voor een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel dat ex-kankerpatiënten na tien jaar niet meer bij hun verzekeraar hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad.

Voor mensen die jonger waren dan 21 jaar toen de kanker werd vastgesteld geldt een periode van vijf jaar. En er komt nog een lijst met specifieke kankersoorten waarvoor een kortere termijn gaat gelden dan tien jaar.

Aan het voorstel is gewerkt door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het ministerie van Financiën en het Verbond van Verzekeraars. Die spraken af dat ex-patiënten op dezelfde manier behandeld moeten worden als mensen die geen kanker hebben gehad. Ex-kankerpatiënten kunnen nu bij het afsluiten van een verzekering op hogere premies stuiten of zelfs worden geweigerd.

De NFK spreekt van een belangrijke mijlpaal. Volgens directeur-bestuurder Arja Broenland is het nu zaak dat mensen ervan op de hoogte worden gebracht. “Dit vraagt om goede voorlichting van alle betrokken partijen”, zegt Broenland. “Daarnaast is het belangrijk dat in het dossier van de patiënt wordt vastgelegd wanneer er geen kanker meer is aangetroffen, zodat men dit te allen tijde terug kan vinden.”

Ook het Verbond van Verzekeraars is tevreden. “Het is goed nieuws dat ex-patiënten dankzij deze afspraken een pijnlijk verleden echt achter zich kunnen laten”, zegt algemeen directeur Richard Weurding.