Marechaussee bij toegangswegen Schiphol om protest te beëindigen

De marechaussee is met meerdere eenheden ter plaatse op de toegangswegen naar Schiphol om het boerenprotest te beëindigen. “Tractoren zijn niet toegestaan op de luchthaven in verband met de veiligheid en worden tegengehouden”, aldus de marechaussee.

Een groep boeren is vrijdagavond met trekkers richting de luchthaven gereden om te demonstreren tegen voermaatregelen. Een woordvoerder zegt dat het gaat om “enkele tientallen” trekkers. Die zijn in groepjes uiteengevallen en volgen niet altijd de aanwijzingen van de autoriteiten op. Volgens de zegsman zijn er zorgen om gevaarlijke verkeerssituaties en wordt geprobeerd de situatie zo goed mogelijk te controleren.

De boeren doen zelf via diverse livestreams verslag van de actie. Daarop is te zien dat een groep zich op een parkeerplaats heeft verzameld en in gesprek is met de politie.

Woensdagavond waren boeren ook al naar Schiphol gereden. Ook toen hield de marechaussee enkele tientallen boeren tegen die met tractoren op de Loevesteinse Randweg bij Schiphol reden. Na overleg met de marechaussee is de groep omgedraaid.