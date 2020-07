Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt boven de honderd

Voor het eerst in een paar dagen is het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt gestegen naar boven de honderd. Het aantal coronapatiënten op de intensive care bedraagt nu 26, een meer dan vrijdag.

Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt zaterdag 77 en dat zijn er acht meer dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: “We zien een lichte toename van het aantal COVID-patiënten, bij het lage totaal aantal is dat geen reden tot zorg.”

Vorige week zaterdag dook het aantal coronapatiënten dat nog in een ziekenhuis wordt behandeld al even onder de honderd. Daarna steeg het aantal weer, tot afgelopen woensdag het aantal ziekenhuisopnames weer daalde naar 94 en donderdag nog verder daalde naar 91. Bij minder dan honderd ziekenhuisopnames zijn er per ziekenhuis gemiddeld minder dan twee coronapatiënten.