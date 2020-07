Waarschuwingsschoten na achtervolging bestuurder gestolen auto

De politie in Rotterdam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag na een wilde achtervolging waarschuwingsschoten moeten lossen om de bestuurder van een gesloten auto te pakken te krijgen.

De politie kreeg rond 04.30 uur een melding dat een gestolen auto op de A13 ter hoogte van Delft reed. Iets later kregen agenten de auto in het vizier bij het Schieplein in Rotterdam. De politie gaf een stopteken, maar dat werd genegeerd door de bestuurder. Hij gaf extra gas.

Assisterende agenten blokkeerden met een politiewagen bij de Van Aerssenlaan de gestolen auto de weg . De bestuurder probeerde er op hoge snelheid langs te komen, maar raakte de politieauto. Niemand raakte gewond.

Door de botsing kwam de gesloten auto tot stilstand. De bestuurder stapte uit en vluchtte te voet, waarop agenten de achtervolging inzetten. Toen hij geen gehoor gaf aan bevelen, loste de politie de schoten. Daarna kon hij worden aangehouden.

Naast de bestuurder waren er nog drie inzittenden in de auto. Ook zij zijn aangehouden. De verdachten zijn drie Rotterdamse mannen van 28, 35 en 35 jaar en een 20-jarige Rotterdamse vrouw.