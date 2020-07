A8 richting Amsterdam maand afgesloten voor onderhoud

De A8 van Zaanstad in de richting van Amsterdam is van zondagochtend vroeg tot 11 augustus dicht vanwege groot onderhoud. De weg is vier weken lang dag en nacht afgesloten voor verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot een uur, waarschuwt Rijkswaterstaat.

De werkzaamheden vinden plaats bij het deel van de snelweg tussen de N246 en knooppunt Zaandam. De rijbaan richting Amsterdam krijgt daar nieuw en stiller asfalt. Ook de vaste delen van de Coenbrug krijgen in beide richtingen nieuw asfalt.

Het onderhoud is zondag om 00.30 uur begonnen en duurt tot dinsdag 11 augustus 05.00 uur. Tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein blijft de A8 open voor verkeer in beide richtingen.

Verkeer vanuit Alkmaar en Beverwijk wordt omgeleid via de A9 en A5 en via N244 en de A7. Verkeer vanuit de omgeving Koog aan de Zaan, Zaandijk en Zaandam met bestemming Amsterdam worden omgeleid via de N515 en N203/S151 naar de A7 en via de S150 naar de A8. Afrit 2 naar Zaandijk is de gehele periode afgesloten voor al het verkeer. Afrit 3 naar Zaanstad is afgesloten van zondag 00.30 uur tot 26 juli 06.00 uur.