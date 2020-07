Curaçao, Aruba en Sint Maarten geloven nog in akkoord

De drie Caribische landen van het Koninkrijk hebben er nog vertrouwen in alsnog een akkoord met Nederland te kunnen sluiten over een nieuwe coronalening. Dat stellen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zondag. De leningen worden afgesloten om de eilanden te helpen bij de zeer grote financiële gevolgen die ze ondervinden door de coronacrisis.

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties stuurde maandag 6 juli een lijst met voorwaarden voor nieuwe coronaleningen. Alledrie de eilanden stelden daar niet mee akkoord te gaan omdat enkele voorwaarden zouden indruisen tegen hun autonomie. De komst van de drie minister-presidenten afgelopen vrijdag naar de Rijksministerraad in Den Haag leidde niet tot een akkoord. Knops heeft aangegeven de komende tijd met de verschillende eilanden te willen overleggen. De eilanden willen ook overleggen, maar leggen wel alledrie verschillende accenten.

Sint Maarten benadrukte zondag nog “nooit akkoord te kunnen gaan met het voorstel van Nederland om een entiteit op te richten die vanuit Nederland beslissingen neemt over de financiën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.” Aruba leek afgelopen vrijdag al dicht bij een akkoord met Nederland en stelt de komende dagen verder te willen praten omdat het eiland zonder akkoord financieel in grote problemen komt. Curaçao toonde zich afgelopen dagen strijdlustig en zei “nooit de autonomie in te willen leveren in ruil voor een zak geld.” Minister-president Eugene Rhuggenaath gaf daarna echter aan verder te willen overleggen “om in het belang van de bevolking een akkoord te bereiken.”

Nederland heeft al steun verleend aan de landen maar stelt aan het derde steunpakket voor de komende drie maanden een reeks voorwaarden waar de drie eilanden boos over zijn. Zo moeten de eilanden hervormingen doorvoeren, iets waar Nederland al langere tijd op aandringt. De gedachte erachter is dat de economie van de eilanden minder kwetsbaar wordt en dat ze tegenslagen in de toekomst beter kunnen opvangen. De eilanden vinden de Nederlandse eisen onredelijk en de eis van Knops om binnen vier dagen akkoord te gaan niet passen binnen de wijze waarop de landen in het Koninkrijk met elkaar omgaan. Ze willen in ieder geval meer tijd om eventuele hervormingen door te voeren. Pijnpunt voor de eilanden is onder meer de oprichting van een instituut dat toezicht gaat houden op de begroting.