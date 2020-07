Eerste en laatste tv-duel De Jonge en Omtzigt om leiding CDA

De twee overgebleven kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA nemen het maandagavond tegen elkaar op in een televisiedebat. Het is de eerste en meteen ook de laatste keer dat vicepremier Hugo de Jonge en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt tegenover elkaar staan.

De Jonge kreeg de zegen van veel CDA-kopstukken en leek het lijsttrekkerschap nauwelijks te kunnen ontgaan, maar krijgt inmiddels onverwacht veel weerwerk van Omtzigt. Die mengde zich pas op de valreep in de strijd, nadat minister van Financiƫn Wopke Hoekstra had bedankt voor de eer. Mocht Omtzigt winnen, dan wil hij Hoekstra naar voren schuiven als boegbeeld in het kabinet. Die liet weten daar wel voor in te zijn.

Het is wel de vraag hoeveel stemmen er tijdens hun debat in talkshow Op1 voor Omtzigt en De Jonge nog te winnen zijn. De digitale stembus sluit dinsdagmiddag om 12.00 uur. Het leeuwendeel van de CDA’ers die zijn stem wil uitbrengen, heeft dat waarschijnlijk al gedaan.