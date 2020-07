17 redenen om nog deze zomer je eigen podcast te starten

Om je heen hoor je er steeds vaker over: Podcasten. Soms vraag je je af: zou het voor mij ook interessant zijn om er eentje te starten? Of misschien denk je: deze zomer periode leent zich uitstekend om nu eindelijk te starten.

Wat is een podcast?

Een podcast is een soort radioprogramma die jij wanneer je maar wilt kunt beluisteren: tijdens het autorijden, sporten of koken, het kan allemaal. Dit doe je door de podcast aflevering te downloaden of te streamen. Je gebruikt daarvoor een speciale podcasts app, zoals Itunes of Spotify op je telefoon, laptop of tablet. Een podcast aflevering kan bijvoorbeeld een hersenspinsel zijn die je inspreekt op je telefoon en daarna beschikbaar stelt als podcast, zodat veel meer mensen kunnen meeluisteren. Het kan ook een ingesproken blog zijn of een interview met een expert. Ook zijn er inspirerende meditatie podcasts met muziek of mooie achtergrondverhalen van oudere mensen of juist een mooi voorgelezen verhaal voor kinderen. Het kan allemaal.

Twijfel je nog of je wel/ niet een podcast moet starten? In dit artikel lees je twaalf redenen om nu te beginnen met podcasten én lees je vijf extra redenen om juist nu in deze zomerperiode te starten met je eigen podcast.

Reden #1 Toename

Steeds meer mensen luisteren naar podcasts en in de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Afgelopen jaar luisterden maar liefst 5(!) miljoen Nederlanders naar een podcast. Ik voorspel dat het luisteren van een podcast binnenkort net zo normaal zal zijn als het lezen van een boek.

Reden #2 Ruimte

Wereldwijd zijn er 500 miljoen blogging sites, 31 miljoen You Tube kanalen en maar 800.000 podcast kanalen. Een gemiddelde bibliotheek heeft zo’n 10.000 boeken te leen. En in Nederland zijn er totaal 5.971 verschillende podcasts. Kortom: dat zijn er dus niet zoveel. Ruimte genoeg dus om jouw eigen podcast te beginnen.

Ruimte #3 Loyaal

Een podcast luisteraar ervaart de band met de maker als heel persoonlijk en luistert doelbewust, loyaal en vol aandacht naar een podcast. Maar liefst 85% van de luisteraars luistert een aflevering helemaal. Een overgroot deel van de luisteraars (88%) luistert de meeste of alle afleveringen van 1 podcast show.

Reden #4 Impact

In jouw eigen podcast kun je jouw unieke stem, visie, kennis en inspiratie op een hele waardevolle manier delen. Daardoor trek je als vanzelf luisteraars die graag naar je luisteren en van je willen leren.

Reden #5 Niche

Er is in een podcast ruimte voor specialistische content over jouw specifieke expertise. Of dat nu gaat over jouw liefde voor reizen, boekentips of fitness. Jij kunt geheel jouw eigen stem laten horen in Met een podcast kun je dus echt jouw niche aanspreken. Een goede podcast is op een laagdrempelige manier te maken en er zijn podcasts in alle soorten en maten. Er zijn talloze manieren om een waardevolle en onderscheidende podcast te maken, van het delen van super praktische tips tot interviews, van monologen tot hoorspelen, het kan allemaal.

Reden #7 Meer klanten, opdrachten en inkomsten

Als je een eigen praktijk, bedrijf, maar ook bijvoorbeeld een blog hebt, zorgt jouw podcast voor een trouwe fanbase. Jouw luisteraars zijn niet alleen fan van je podcast, maar ook een beetje van jou. Dat betekent dat ze makkelijker met je willen samenwerken of iets van je willen kopen. Daardoor krijg jij meer bezoekers, volgers, lezers en uiteindelijk ook meer klanten en groeit je bedrijf.

Reden #8 Slimmer

Een eigen podcast maken is niet alleen leuk, het zorgt er ook nog eens voor dat jij slimmer wordt! Alle kennis die jij en mogelijk ook gasten die je interviewt, deelt in je podcast, zorgt er niet alleen voor dat je de kennis van jouw luisteraars vergroot, jij komt ook nog eens veel meer te weten over de thema’s. Je verdiept je erin, interviewt anderen en deelt je kennis. Dat alles zorgt ervoor dat ook jij slimmer wordt.

Reden #9 Netwerk uitbreiding

Anderen interviewen, is een perfecte manier om te connecten met nieuwe mensen. Soms zelfs personen die normaal gesproken een volle agenda hebben of verzoeken afhouden. Veel experts vinden het delen van hun kennis ontzettend leuk. Door te connecten, breid je je netwerk razendsnel uit. Daarnaast mag je ze ook nog eens het hemd van het lijf vragen.

Reden #10 Persoonlijke groei

Podcasten daagt je op persoonlijk vlak soms flink uit. Kritiek van luisteraars, gasten die afzeggen of stelling stelling innemen over thema’s die je na aan het hart liggen. Kortom: er moeten keuzes worden gemaakt over een nieuwe richting. En dat maakt dat je groeit, of je nu wil of niet.

Reden #11 Verbinding

Je podcast zorgt voor verbinding, no doubt about it! Je hoort persoonlijke verhalen van luisteraars wat een bepaalde aflevering voor verandering bracht in het leven van de luisteraar in kwestie. Of er ontstaan zulke mooie gesprekken dat je door gasten wordt uitgenodigd voor een etentje of borrel achteraf. Deze verbinding zorgt dat je echt de impact van je podcast ervaart en dat is waarvoor heel veel podcast makers starten met podcasten: ze willen het verschil maken.

Reden #12 Fun

Laten we vooral deze laatste reden niet vergeten: Fun! Als ik andere podcast makers spreek, wordt dit heel vaak als reden gegeven: omdat ze het zo leuk vinden. Om anderen te ontmoeten. Om hun luisteraars te inspireren. Om radio’tje te ‘spelen’. Om mooie content te maken. Hun visie te delen. Dat alles geeft ze vooral heel veel plezier en draagt bij aan het leven van je passie, missie en purpose.

Waarom juist nu?

Podcasten in deze vakantietijd, waarom juist nu, vraag je je misschien af. Ik heb vijf redenen op een rijtje gezet waarom juist nu je podcast starten heel slim is:

Zomervakantie reden #1

Vanwege de Corona maatregelen blijft 40% thuis en gaat niet op vakantie. Misschien blijf jij ook wel thuis en heb je juist nu lege ruimte in je agenda om je podcast nu eindelijk te starten. Een podcast starten hoeft echt niet moeilijk te zijn, je kunt al podcasten met je smartphone. Je kunt voor het eind van de zomer je podcast up-and-running hebben.

Zomervakantie reden #2

De zomerperiode is een uitgelezen moment om veel podcasts te luisteren. Zomerse podcast tips lees je hier [LINK NAAR VORIG ARTIKEL MET PODCAST TIPS] Jouw potentiële luisteraars zitten dus juist nu te springen om jouw kennis en inspiratie te luisteren in je podcast.

Zomervakantie reden #3

Ook interessante en drukbezette interview gasten voor je podcast gaan mogelijk niet op vakantie en hebben ruimte in hun agenda om te babbelen met jou. Trek je stoute schoenen aan en vraag juist nu eindelijk die BN’er die je al zo lang wilt vragen, just do it!

Zomervakantie reden #4

Nog nooit was het online opnemen van een podcast of interview zo makkelijk als nu. En dat is fijn in deze zomerperiode, want op deze manier kun je een podcast aflevering even tussendoor opnemen: ’s ochtends naar het strand en eind van de middag een aflevering opnemen: heerlijk!

Zomervakantie reden #5

Je kunt Corona als volgend excuus gebruiken om niet in actie te komen, maar je kunt het ook aangrijpen om de andere kant op te bewegen: just DO it! Zet je voicerecorder aan of koop juist een fancy microfoon, wacht niet langer, maar start met podcasten.

Kun je nog wel wat extra hulp gebruiken om deze zomer écht te beginnen met podcasten? Je kunt gratis mijn Podcast Stappenplan downloaden waarmee je stap voor stap je eigen podcast opstart en inspirerende voorbeelden krijgt, zodat je het starten van je eigen podcast niet langer uitstelt.