Efteling-componist wint zaak over hogere vergoedingen

Componist Maarten Hartveldt moet aanvullende vergoedingen krijgen voor de muziek die hij voor onder meer attractiepark de Efteling componeerde. Het gerechtshof in Amsterdam heeft hem gedeeltelijk gelijk gegeven in het geschil dat hij had met auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra.

Volgens het hof had Buma/Stemra Hartveldt niet moeten vergoeden volgens een verdeelsleutel die voor muziekgebruik op radio en tv geldt, maar op basis van het “daadwerkelijk muziekgebruik in de parken”. De componist moet daarom aanvullende vergoedingen krijgen voor het gebruik van zijn muziek in de Efteling vanaf 2011 en in Toverland in Sevenem (Limburg) vanaf 2013.