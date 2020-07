Kamer wil plan om flexwerker sneller pensioen te laten opbouwen

Het kabinet moet met plannen komen om ervoor te zorgen dat flexwerkers en uitzendkrachten sneller beginnen pensioen op te bouwen. De Tweede Kamer steunde een oproep van de PvdA en GroenLinks hiertoe.

Een werknemer mag niet langer dan twee maanden bij een nieuw bedrijf werken zonder pensioen op te bouwen. Voor uitzendkrachten geldt een maximumperiode van een half jaar. Veel jongeren blijven vaak niet zo lang bij hetzelfde bedrijf, waardoor ze misschien wel jarenlang helemaal geen pensioen opbouwen. Dat is linkse partijen al tijden een doorn in het oog.

PvdA en GroenLinks roepen minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) dan ook op met werkgevers en bonden om tafel te gaan om tot een plan te komen om deze ‘wachttijden’ te verkorten. Door de manier waarop de pensioenpremies straks worden geregeld, is het in het nieuwe stelsel nog belangrijker om vroeg pensioen op te bouwen.

De zomerstop van het parlement is officieel al ingegaan, maar Kamerleden bleven tot dinsdag in Den Haag om over de aanstaande EU-top en de uitwerking van het pensioenakkoord te debatteren. Ook moest er nog hoofdelijk worden gestemd over een motie van wantrouwen van de PVV tegen premier Mark Rutte.