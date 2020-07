RIVM komt opnieuw met wekelijkse coronacijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deelt dinsdag weer mee hoeveel mensen zijn overleden aan het coronavirus, hoeveel mensen in een ziekenhuis zijn opgenomen en bij hoeveel mensen het virus is vastgesteld. Lange tijd bracht het instituut die informatie elke dag naar buiten, maar nu komen die cijfers elke dinsdag.

Vorige week kwam het RIVM voor het eerst met wekelijkse coronacijfers. Het instituut had in de zeven dagen ervoor 19 sterfgevallen doorgekregen, waarmee het totaal aantal doden was gestegen tot 6132. Verder meldde het RIVM 9 ziekenhuisopnames (totaal 11.886) en 432 nieuwe coronagevallen (totaal 50.694).

De cijfers komen soms met vertraging binnen. In de eerste zeven dagen van juli waren 7 coronapatiƫnten overleden en 2 in een ziekenhuis opgenomen. De andere 12 sterfgevallen en 7 ziekenhuisopnames waren van eerder.

Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen is getest. Het RIVM meldt alleen de overleden mensen bij wie het virus is vastgesteld.