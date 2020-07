267 schademeldingen na aardbeving van dinsdag

Sinds de aardbeving van dinsdagmiddag bij het Groningse Loppersum zijn er 267 schademeldingen gedaan. Bij acht meldingen ging het om “een mogelijk acuut gevaarlijke situatie”. Dat meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat tot 1 juli de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heette.

De aardbeving van dinsdag gebeurde rond 17.15 uur en had volgens het KNMI een kracht van 2,7. Het epicentrum lag bij Loppersum. Hoeveel schademeldingen het directe gevolg zijn van de beving, is volgens het IMG op dit moment lastig aan te geven.

Van alle meldingen kwamen er veertig uit Loppersum en omgeving. Het gaat om een gebied met een straal van 10 kilometer rond het epicentrum. Het IMG ontving 140 telefoontjes, ongeveer een derde bestond uit vragen over de beving. Van de acht acute meldingen zijn volgens het instituut vier adressen bezocht. Bij geen van die adressen bleek de melding gegrond, aldus het IMG. De overige vier adressen worden zo snel mogelijk bekeken.

De bevingen worden veroorzaakt doordat uit de grond in Groningen gas is gepompt. In het gaswinningsgebied deden zich vorig jaar in totaal 87 aardbevingen voor. Van de bevingen hadden er elf een kracht van meer dan 1,5. Het beƫindigen van de gaswinning staat gepland voor medio 2022.

De regio Groningen drong dinsdag bij minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nog aan op het sneller afhandelen van bevingsschade aan woningen en het versterken van de gebouwen. Veel Groningers lopen tegen te veel bureaucratie aan en hebben daar ook mentaal onder te lijden.

De zwaarste aardbeving ooit in Nederland was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. De zwaarste gasaardbeving in Groningen gebeurde in 2012 bij het dorp Huizinge, met een kracht van 3,6.