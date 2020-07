Kleine proef met transparant mondmasker

Op kleine schaal wordt in twee ziekenhuizen een proef gedaan met een transparant mondmasker. Dat moet ervoor zorgen dat de patiënt de zorgmedewerker herkent en zij beter met elkaar kunnen communiceren.

Het is een project van verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos. “Ik kwam via sociale media in contact met een dove vrouw. Zij maakt katoenen maskers met transparante kunststof vensters. Die gaan we op kleine schaal testen in het Erasmus MC en het Amphia Ziekenhuis.”

Ic-verpleegkundigen gaan de maskers uitproberen. Dat gebeurt op een testlocatie en niet tijdens het werken met patiënten. De proefpersonen moeten kijken of de maskers goed zitten en niet beslaan en of hun gezichtsuitdrukkingen af te lezen zijn. Dat wordt ook getest met ‘dummies’ die drie expressies kunnen tonen: verdrietig, vrolijk of boos.

Als de proef goed uitvalt, kan die dienen als basis voor verdere ontwikkeling van doorzichtige maskers die veilig genoeg zijn om te worden gebruikt in een medische omgeving (FFP2- en chirurgische maskers).

Volgens De Vos zouden doorzichtige maskers een uitkomst zijn voor gebruik op de intensive care, voor dove en slechthorende patiënten, mensen met dementie of een verstandelijke beperking en voor kinderen, aldus De Vos. De zorgmedewerker kan een geruststellende blik of een lach tonen, waardoor de patiënt minder angstig wordt. Ook verbetert het de herkenbaarheid tussen collega’s.

Voor het onderzoek heeft De Vos een subsidie gekregen van financieringsorganisatie ZonMW, dat onderzoekers opriep om creatieve oplossingen te bedenken in de aanpak van corona.