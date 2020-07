Raad Baarn beslist over verdere ontwikkeling Paleis Soestdijk

De gemeenteraad van Baarn stemt woensdagavond over het voorontwerp bestemmingsplan van Paleis Soestdijk. Als de raad instemt met het voorstel, kan de volgende stap naar de ontwikkeling van het voormalige woon- en werkpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard worden gezet. Het lijkt erop dat de fracties akkoord gaan.

Een aantal partijen wil tijdens de vergadering nog een aantal amendementen en moties indienen, maar heeft al aangegeven op hoofdlijnen tevreden te zijn over de plannen van eigenaar de MeyerBergman Erfgoed Groep. Punten van aandacht zijn onder meer het parkeren, het aantal evenementen, de hoeveelheid winkels en de kap van een deel van het Borrebos. De nieuwe eigenaar wil oude bomen kappen voor nieuwe luxe appartementengebouwen.

De bomenkap gaat ook de prinsessen Margriet en Irene aan het hart. In een e-mail aan de lokale fractie BOP schrijven zij dat zij “geschokt” zijn over dit voornemen. “Onze grootmoeder en moeder hechtten een groot belang aan het behoud van het bos. Wij staan daar volledig achter”, zo staat te lezen in het bericht. Ook mr. Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet, liet op Twitter kritisch van zich horen. “Inderdaad moet je nu – na de discussies over de boomkap voor biomassacentrales en onze wens om vanwege klimaatdoelen nieuwe bossen aan te planten – kritisch zijn bij plannen met betrekking tot boomkap.”

Als de raad akkoord gaat, volgt er nog een inspraakperiode. Vervolgens moeten de partijen nog beslissen over het ontwerp- en het definitieve bestemmingsplan.

De MeyerBergman Erfgoed Groep wil van het paleis een plek maken waar innovatieve bedrijven kunnen laten zien wat zij in hun mars hebben. Er komen onder meer kantoren, een hotel en een restaurant. De plannen moeten gefinancierd worden door de verkoop van de appartementen.