Vijftig werknemers weg bij NEMO Science Museum

De coronacrisis leidt ertoe dat het Amsterdamse NEMO Science Museum vijftig werknemers moet laten gaan. Het gaat om 30 van de 104 vaste formatieplaatsen, laat het wetenschaps- en technologiemuseum weten. Medewerkers met tijdelijke contracten hadden eerder al te horen gekregen dat die niet meer worden verlengd.

NEMO ging op 12 maart dicht, nadat de overheid maatregelen had aangekondigd om de verspreiding van corona tegen te gaan. Sinds 1 juni is het weer open, maar er zijn veel minder bezoekers. “In vergelijking met eerdere jaren is het meer dan een halvering van het aantal. Die halvering geldt ook voor de inkomsten, waardoor we hard worden geraakt en forse bezuinigingen moeten doorvoeren. De ingreep die nu nodig is, is in het belang van de toekomst van het museum”, zegt museumdirecteur Michiel Buchel.

Hij spreekt van een pijnlijke maatregel, die echter nodig is om NEMO open te houden: “De afgelopen periode is meer dan ooit duidelijk geworden dat het publiek informeren en betrekken bij ontwikkelingen in wetenschap en technologie van groot belang is.”

NEMO Science Museum is voor 80 procent afhankelijk van eigen inkomsten, uit onder meer entreegeld en evenementen.