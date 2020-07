‘Waterstofauto duurder en minder duurzaam dan stekkerauto’

Waterstofauto’s zijn weliswaar beter voor het klimaat dan benzineauto’s, maar scoren op dat vlak niet zo goed als elektrische auto’s. Bovendien zijn waterstofauto’s duurder. Ook over tien jaar zullen waterstofauto’s het qua kosten en duurzaamheid niet winnen van stekkerauto’s, meldt het onderzoeksbureau CE Delft.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Enpuls, een vertakking van het energiebedrijf Enexis die zich bezighoudt met de energietransitie. Enpuls noemt de waterstofauto een “onrealistisch alternatief” voor de stekkerauto.

Waterstof wordt op dit moment gemaakt op basis van aardgas. Dat is minder belastend voor het klimaat dan benzine, maar auto’s die rijden op elektriciteit zijn wel schoner. De onderzoekers verwachten dat waterstof in 2030 duurzamer kan worden geproduceerd, maar dat daarbij nog steeds veel energie verloren gaat. Daardoor blijven elektrische auto’s ook in de toekomst beter voor het klimaat.

De keuze voor een waterstofauto blijft voorlopig ook een dure optie. Zowel de aanschafprijs als de kosten van brandstof en onderhoud halen het niet bij auto’s die rijden op elektriciteit en benzine. Dat wordt niet anders doordat bezitters van waterstofauto’s worden vrijgesteld voor motorrijtuigenbelasting. Ook bestuurders van stekkerauto’s krijgen zo’n vrijstelling. Onderzoekers verwachten dat de kosten van waterstofauto’s in 2030 zullen dalen, maar nog steeds hoger zullen zijn dan die van auto’s die op andere manieren worden aangedreven.

CE Delft heeft de benzineauto Volkswagen Golf, de elektrische auto Volkswagen e-Golf en de waterstofauto Toyota Mirai met elkaar vergeleken om een inschatting te maken van de huidige kosten en belasting voor het klimaat. Daarbij gingen de onderzoekers uit van een levensduur van 185.000 kilometer. De benzineauto is het minst belastend voor het klimaat in de productie, maar is in het gebruik vervuilender dan de elektrische auto. Na 70.000 kilometers op de teller is de elektrische auto daardoor schoner.