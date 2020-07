Boerenorganisaties sluiten zich nog niet aan bij actiedag FDF

Boerenorganisaties als Agractie en LTO Nederland sluiten zich nog niet aan bij de landelijke actiedag die Farmers For Defence (FDF) voor volgende week woensdag heeft aangekondigd. Agractie wil volgens voorman Bart Kemp eerst weten welke plannen in de maak zijn. Agractie is geen voorstander van acties die veel publiekshinder veroorzaken, zoals snelwegblokkades.

LTO Nederland is gestart met een petitie waarin wordt gepleit voor snelle invoering van een alternatieve voermaatregel die door de boeren zelf is bedacht. LTO noemt de maatregel van Landbouwminister Carola Schouten “onverteerbaar”en “onwerkbaar.”

Het plan van de boeren zorgt volgens LTO en Agractie voor meer stikstofreductie dan de maatregel van Schouten, maar dat moet nog door het Planburau voor de Leefomgeving (PBL) worden doorgerekend. Schouten wil dat eind augustus weten, maar in de petitie wordt ervoor gepleit om onmiddellijk met het rekenwerk te starten. De petitie is al ruim 3500 keer getekend.

FDF roept Nederland op om volgende week woensdag massaal thuis te werken, aangezien dat veel stikstofuitstoot scheelt. Daarnaast verwacht de protestgroep volgens secretaris Sieta van Keimpema wilde acties. “Aangezien dat wilde acties zijn, kunnen we niet zeggen hoe, waar en wanneer die plaatsvinden.” Eerder zei FDF-voorman Mark van den Oever dat acties gericht zullen zijn op sectoren die veel stikstof uitstoten.

Landbouwminister Schouten wil dat boeren per 1 september de hoeveelheid eiwit in veevoer verminderen, omdat dat veel uitstoot zou schelen. Volgens de boeren en sommige deskundigen zet zij daarmee de gezondheid van koeien op het spel. “Koeien zijn geen fabrieken die je zomaar even kunt afschakelen”, aldus Van Keimpema.