‘Huisarts, ga niet in op verzoek alternatieve behandeling corona’

Als een patiënt naar de huisarts stapt met een schriftelijk verzoek om met niet-reguliere middelen te worden behandeld bij een coronabesmetting, kunnen huisartsen daar beter niet op ingaan. Het verzoek staat in een brief die de laatste dagen rondgaat en die mensen kunnen printen en ondertekenen. Maar wat in de brief staat, klopt niet, zegt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

De brief is opgesteld door de site ZelfzorgCovid19.nl, een initiatief van huisarts Rob Elens uit Meijel. Die kwam in het nieuws toen hij coronapatiënten het middel hydroxychloroquine voorschreef. De brief wordt ook verspreid door de actiegroep Viruswaanzin, die tegen de coronamaatregelen van het kabinet is en het gevaar van het virus bagatelliseert.

De brief stelt voor om middelen als hydroxychloroquine en zink te gebruiken. Dat wordt onderbouwd met verwijzingen naar onderzoeken, maar dit is “selectief en incompleet” en bewijst niets, aldus het NHG. In de brief staat ook dat huisartsen zich bij een coronabesmetting beperken “tot het voorschrijven van paracetamol”, maar ook dat klopt volgens het NHG niet: “Paracetamol wordt niet aanbevolen als behandeling van COVID-19 maar als middel om symptomen te bestrijden”. Verder heeft de brief geen enkele geldigheid, aldus het genootschap.

Bij de brief staat een oud logo van het NHG. Het genootschap zegt dat het niet betrokken was bij de brief en dat het de initiatiefnemers heeft gevraagd om zijn logo te verwijderen.