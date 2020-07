Ivoren voorwerpen gevonden door advertenties op Marktplaats

Door ivoren voorwerpen aan te bieden op advertentiewebsite Marktplaats is een Veldhovenaar in het zicht van de politie gekomen. Die trof in zijn woning zestien ivoren voorwerpen aan, van potvistanden en slagtanden van olifanten en nijlpaarden, bevestigt een woordvoerder berichtgeving van Omroep Brabant.

De politie kan niet precies zeggen om wat voor voorwerpen het gaat, omdat het onderzoek nog loopt. Het ivoor is in beslag genomen en de Veldhovenaar heeft een “flinke boete” gekregen.

De verkoop van ruw ivoor, zoals (slag)tanden, is in Nederland verboden. Oud ivoor, zoals ivoren schaakstukken of biljartballen, mag nog wel worden verhandeld.