Minder personenauto’s en meer bedrijfswagens gestolen

Het aantal auto’s dat in de eerste helft van dit jaar werd gestolen is met bijna 10 procent afgenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Amsterdam daalden de autodiefstallen flink (-19 procent), in Rotterdam is juist sprake van een forse toename (16 procent) meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

In de eerste zes maanden van 2020 zijn in totaal 3772 personenauto’s gestolen. Toyota, Renault, Fiat, Lexus en Mazda zijn in trek bij autodieven, Volkswagen, Audi, BMW en Opel laten een gestage daling zien.

“De daling van het aantal gestolen personenauto’s staat in schril contrast met de forse stijging van de diefstal van lichte bedrijfswagens”, zegt Hendrik Steller van het LIV. “Het toont aan dat maatwerk in zowel preventie als opsporing wenselijk is.”

Lichte bedrijfswagens werden vaker gestolen: 844 tegen 650 in de eerste helft van vorig jaar.