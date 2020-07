OM wil hogere straffen voor verdachten aanslag op Panorama

Het gerechtshof in Amsterdam is donderdag begonnen aan het hoger beroep in de zaak over de beschieting van het pand waarin de redactie van weekblad Panorama zit. In de zaak staan drie verdachten terecht, die vorig jaar door de rechtbank zijn veroordeeld tot celstraffen van drie en vier jaar. Het Openbaar Ministerie, dat gevangenisstraffen had geëist tot zeven jaar, ging in hoger beroep.

Het kantoor van Panorama aan de Teleportboulevard in Amsterdam Sloterdijk werd op 21 juni 2018 beschoten met een raketwerper, vijf dagen later volgde de aanslag op het pand van De Telegraaf. Onlangs zijn in die zaak celstraffen tot 12 jaar geëist.

Volgens het Openbaar Ministerie was het een doelbewuste aanslag op de redactie van Panorama, maar de rechtbank in Amsterdam oordeelde in juni vorig jaar dat dit speculaties waren omdat het motief onbekend is gebleven. De straffen vielen daarom lager uit.

Richard Z. (43), president van de Woerdense afdeling van Caloh Wagoh, is met vier jaar cel veroordeeld tot de hoogste straf en is het daar niet mee eens. Hij zou een leidende rol hebben gehad. Zelf ontkent hij dat. Hij vertelde dat hij opgeteld zeven weken aan de motorclub verbonden was: “Ik wil er niets meer mee te maken hebben.” Z. beriep zich verder op zijn zwijgrecht.

De verdachten John P. (47) uit Spijkenisse en Rotterdammer Mike van den B. (27) kregen in de Panorama-zaak elk drie jaar celstraf. “Ik ben onterecht veroordeeld”, zei Van den B. donderdag in het gerechtshof. Hij erkent dat hij erbij was, maar ontkent dat hij wist wat er stond te gebeuren. Hij wilde geen vragen beantwoorden met wie hij naar Amsterdam was gereden. Hij verklaarde dat hij enkel chauffeur was en heeft gezien dat de ander bij aankomst iets uit zijn kofferbak had gehaald, “een langwerpig buizig voorwerp”. Hij stond op de uitkijk toen hij een enorme knal hoorde. “Ik dacht aan zwaar vuurwerk”, verklaarde Van den B., die naar eigen zeggen toen nog niet wist dat het pand was beschoten. Van den B. kwam acht dagen geleden op vrije voeten, omdat hij inmiddels twee derde van zijn straf heeft uitgezeten.

Het gerechtshof trekt meerdere dagen uit voor de zaak. De strafeis van het OM volgt op een volgende zitting. De datum daarvan is nog niet bekend, maar dat wordt volgens het hof niet eerder dan na januari wegens een volle agenda.