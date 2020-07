Willem-Alexander opent expo over besmettelijke ziekten

Koning Willem-Alexander opent donderdagmiddag om 14.00 uur de tentoonstelling Besmet! in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Die gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten. De tentoonstelling zou eigenlijk in april openen, maar werd ingehaald door de actualiteit en moest vanwege de uitbraak van het coronavirus drie maanden worden uitgesteld.

In de aangepaste versie van de expositie besteedt het museum extra aandacht aan Covid-19, met onder andere een compilatiefilm over de recente maatschappelijke strijd tegen het coronavirus. Ook zijn foto’s van fotograaf Annabel Jeuring te zien, die de coronatijd in Nederland vastlegde. Een tijdsbalk met daarop uitbraken van de pest, pokken, malaria, aids, en ebola plaatsen het nieuwe coronavirus in perspectief.

Verder bevat de expositie wetenschappelijke objecten en kunstvoorwerpen, en staat het museum stil bij hoe mensen vroeger omgingen met virusuitbraken en de inzichten die historische epidemie├źn voor de toekomst bieden. De tentoonstelling is tot 9 januari 2022 te zien.