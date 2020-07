Duitse rechtsextremist opgepakt in Limburg

In Heerlen is een Duitse man opgepakt die ervan verdacht wordt de leider te zijn van een criminele neonazistische organisatie in zijn land. Dat heeft het Duitse Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

De arrestatie was onderdeel van een gecoördineerde actie waarbij nog zeven andere rechts-extremisten op verschillende plekken in Duitsland zijn gearresteerd.

De in het Limburgse Heerlen gearresteerde man zou lid zijn van de Goyim Partij Duitsland. Goyim is het Joodse woord voor niet-joden. Op de website van de partij wordt onder meer de holocaust ontkend, werd opgeroepen joden te vermoorden en een nazistisch wereldbeeld gepropageerd.

De gearresteerden worden vrijdag voorgeleid, meldt justitie in Duitsland.